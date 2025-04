Skoda Elroq RS (2025) : le SUV compact électrique passe à la vitesse supérieure

Six mois après son lancement, le Skoda Elroq accueille une version RS résolument sportive. Révélé le 3 avril lors de la Milan Design Week, ce SUV compact 100 % électrique devient le premier modèle de la marque à arborer la griffe RS sous le nouveau langage stylistique Modern Solid.

Le Skoda Elroq RS se distingue par un style musclé, boucliers avant et arrière plus agressifs, phares full Matrix LED, jantes de 21 pouces, détails noir brillant et logo RS bien visible. Une teinte exclusive Vert Mamba vient compléter la panoplie, sans exclure les autres couleurs de la gamme.

L’intérieur se veut à la fois élégant et dynamique, doté d’une sellerie en suédine avec surpiqûres vert lime, inserts imitation carbone, pédalier en aluminium, sièges avant chauffants (et massants côté conducteur), volant sport, instrumentation numérique de 5,3 pouces et écran central de 13 pouces avec affichage RS. Le hayon électrique mains libres est inclus, tout comme un coffre généreux de 470 à 1 580 litres. Le système audio haut de gamme Canton reste une option.

Avec 340 ch issus de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu), le Skoda Elroq RS propose désormais une transmission intégrale. Il accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 s et atteint une vitesse de pointe de 180 km/h. Le châssis sport abaissé, les freins renforcés, la suspension pilotée DCC et la direction dynamique progressive complètent cette fiche technique ambitieuse.

Doté d’une batterie de 84 kWh (79 kWh utiles), l’Elroq RS revendique une autonomie de plus de 550 km (cycle WLTP). Sur borne rapide, il peut charger jusqu’à 185 kW, permettant un passage de 10 à 80 % en 26 minutes. Sur prise AC 11 kW, une recharge complète prend environ 8 heures.

Le prix n’a pas encore été annoncé, mais pour bénéficier du bonus écologique, il devra rester sous les 47 000 €. Skoda vise clairement les amateurs de conduite sportive tout en conservant une belle polyvalence familiale.