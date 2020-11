Mini présente son concept futuriste Urbanaut Vision

Le constructeur britannique dévoile un étonnant nouveau concept baptisé Mini Urbanaut Vision. Ce dernier est une sorte de van autonome qui n’entre dans aucun cadre des modèles prédéfinis pour l’avenir du constructeur.

Mini a dévoilé récemment son programme des futurs modèles qui sera basé sur une nouvelle gamme d’électriques et une simplification de son catalogue. Toutefois le constructeur britannique nous surprend en dévoilant le tout nouveau concept Urbanaut Vision qui ne semble coller à aucune des cases de son programme.

Le Mini Urbanaut Vision Concept est donc un exercice de style très original, fluide et épuré et qui préfigure la vision de style de Mini pour les futurs modèles notamment dans la face avant. Le constructeur parle quant à lui d’un modèle maximisant l’espace à bord avec une empreinte au sol minimale.

Ce concept se repose sur trois axes à savoir : « Vibe », « Wanderlust » et « Chill ». Pour ce dernier on découvre un intérieur adoptant un espace aménageable façon salon de maison. Mini assure mettre en avant les matériaux plus écologiques et éthiques, abandonnant ainsi le cuir et le chrome et se concentre sur le textile recyclé. On notera également la présence d’un jeton électronique permettant de se connecter au système du modèle et choisir son ambiance personnalisable.