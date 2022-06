Mini tease l’arrivée d’un nouveau crossover

Mini lancera prochainement un nouveau petit crossover dans sa gamme qui se positionnera en dessous du Countryman. En attendant, la marque du groupe BMW tease ce futur modèle via cette photo.

Mini dévoilera à la fin du mois de juillet son tout nouveau crossover qui se positionnera en dessous du Coutryman. En attendant, la marque britannique a dévoilé une photo teaser de ce modèle qui ne montre pas grand-chose, mais annonce toutefois le nouveau langage stylistique de la marque.

Un nouveau langage stylistique baptisé « Simplicité charismatique », et qui portera sur un design intérieur et une carrosserie modernes et puristes qui se concentrent sur l’essentiel. Les futurs modèles de Mini disposeront d’un style plus distinctif avec par exemple une signature lumineuse différente pour chaque modèle, mais avec toujours les bases de ce que fait Mini.

L’habitacle des futurs modèles Mini à commencer par ce crossover se caractérisera par la non présence du cuir, et adoptera un seul écran tactile central de forme ronde.