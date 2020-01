Ministère du Commerce: du nouveau au sujet de l’importation des véhicules de moins de 3 ans

Les mesures relatives à l’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans seront prêtes d’ici à deux mois, annonce faite aujourd’hui par le Ministre du Commerce, Karim Rezig.

A l’occasion d’une conférence de presse donnée au siège de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), le Ministre du Commerce Karim Rezig a indiqué que les mesures techniques relatives à l’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans seront prêtes dans deux mois au plus tard.

La mise en place des mesures techniques et réglementaires par les services du ministère de l’Intérieur et de celui de l’Industrie et des Mines permettront aux particuliers d’importer des véhicules d’occasion de moins de trois ans comme indiqué par la loi de Finances 2020.

« Je pense que ces mesures devaient être parachevées dans deux mois au plus tard (…) Il faut laisser la commission travailler dans le calme », a-t-il ajouté précisant que les mesures feront l’objet d’un décret interministériel fixant les modalités de contrôle de conformité des véhicules d’occasion qui seront importés.