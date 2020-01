Cruise dévoile son véhicule Origin sans volant

La jeune nouvelle start-up américaine, Cruise dévoile son tout premier concept-car autonome sans volant. Ce dernier baptisé Origin est destiné à la production.

La nouvelle start-up montante Cruise qui est soutenue par General Motors et Honda qui sont investisseurs et partenaires dévoile un véhicule entièrement autonome batpisé Origin et qui sera produit de série prochainement.

Ce nouveau véhicule 100 % électrique évidemment arbore les dimensions d’un SUV voir d’un monospace. Il se distingue par le fait qu’il n’a pas de volant, ni de pédales ou de tableau de bord ce qui lui procure beaucoup plus d’espace à l’intérieur. Ce même habitacle dispose d’une garde au toit très haute et d’un plancher plat.

Ce nouvel engin est conçu selon Cruise pour les services d’autopartage et de transport de personnes. Il est évidemment bourré de capteurs, de caméras et des dispositifs infrarouges pour la circulation nocturne sans intervention humaine. Aucune date de commercialisation n’est annoncée et cela dépendra évidemment de la réglementation concernée.