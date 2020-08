Mohamed Lazouni « Chorti El Mokhfi » nous a quitté

Mohamed Lazouni, célèbre par son émission télévisée « Chorti El Mokhfi » (le Policier Invisible) et son engagement pour la lute contre les accidents de la route, vient de nous quitter à l’âge de 83 ans.

On a appris aujourd’hui avec tristesse la disparition d’un grand homme, Mohamed Lazouni, figure de la lute contre les accidents de la route, connu par le grand public grâce à son émission « Chorti El Mokhfi ».

Policier à la retraite, Lazouni a sillonné les quatre coins du pays pendant des années afin de sensibiliser les automobilistes sur les dangers de la route et au respect du code de la route. A son actif, plusieurs émissions de télévision et de radio telles que « Tarik Essalama », des contributions sur la presse écrite et électronique et une présence soutenue lors des différents salons automobiles et événements qui ont attrait à la sécurité routière.

Lazouni a donné un écho national à sa cause avec l’installation de bureaux régionaux dans le but de se rapprocher des usagers de la route et d’instaurer une culture d’éducation routière en sensibilisant des millions de personnes sur les dangers de la route.

L’ensemble des membres de la rédaction d’auto-utilitaire.com présentent leurs sincères condoléances à la famille de Mohamed Lazouni.