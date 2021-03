La Mercedes-AMG SL finalise son développement

Le constructeur à l’étoile prépare la finalisation du développement de la huitième et nouvelle génération de sa Mercedes SL développée avec son préparateur partenaire AMG.

Le développement de la nouvelle et huitième génération de la Mercedes SL entre dans sa phase finale de développement avec des tests dans le froid glacial de Suède ce qui permettrait au constructeur de tester le système de transmission intégrale 4Matic de son roadster, ainsi que sa nouvelle capote spécialement conçue pour résister aux températures glaciales et garder les occupants au chaud.

Cette nouvelle génération, succèdera à l’actuelle génération qui a été lancée il y’a dix ans, et sera développée entièrement par Mercedes-AMG. Elle devrait être plus dynamique et plus légère que l’ancienne génération. Le Cabriolet SL remplacera ainsi l’actuelle génération mais également la Classe S Cabrio avec un niveau de luxe et d’exclusivité supérieurs comme l’a annoncé le constructeur.