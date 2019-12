Mourad Oulmi, PDG de Sovac dépose plainte contre Omar Rebrab

Dans la perspective d’éclairer l’opinion publique sur la récente déclaration faite par Mr.Omar Rebrab (Hyundai Motor Company Groupe CEVITAL), lors du procès tenu au Tribunal de Sidi M’hamed dans l’affaire des constructeurs automobiles, dont Monsieur Oulmi Mourad PDG de Sovac Algérie n’était pas cité comme partie à l’instance, le collectif des Avocats de M. Oulmi précisent que les propos de Mr.Rebrab, faisant état de l’octroi par leur client d’une villa à Hydra au profit de l’ex-Ministre de l’Industrie et des Mines actuellement en fuite, sont d’une extrême gravité et constituent une infraction puni par la loi. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Ces déclarations de Mr.Omar Rebrab, sont, selon le collectif de défense de M. Oulmi, infondées et dépourvus de toute morale et de vérité , et il n’a jamais possédé une villa a Hydra . C’est un signalement malveillant qui a pour objectif de nuire à la réputation de M. Oulmi, qui fait l’objet d’une enquête judiciaire actuellement. Il est à signaler que M.Oulmi, sous réserve de confidentialité des investigations, n’est pas poursuivi pour infraction de corruption.

Enfin, M. Oulmi, par le biais de son collectif de défense a pris toutes les dispositions juridiques pour préserver sa réputation face aux déclarations calomnieuses du patron de HMA Groupe CEVITAL, lors du procès qui a eu lieu le 09 décembre 2019 au tribunal de Sidi M’Hamed. Une plainte a été, en effet, déposée à l’encontre de ce dernier pour signalements malveillant conformément à la Loi 06-01 relative à la lutte contre la Corruption.