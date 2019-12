Tesla : l’usine chinoise opérationnelle dés le 30 décembre

Le constructeur américain spécialiste des voitures électriques annonce la sortie des premiers véhicules badgés Tesla dans sa nouvelle usine en Chine. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Tesla a réalisé en 2019 sa meilleure année de son histoire en termes de ventes de voitures avec près de 400 000 exemplaires écoulés qui sortent tous de la même usine sise aux Etats-Unis.

Dans le but de satisfaire la demande de plus en plus forte, Tesla a annoncé la construction d’une usine en Chine. Une deuxième usine dont la construction vient d’être achevée et dont les premiers véhicules sortiront des chaines ce 30 décembre. Après le lancement de cette usine, Tesla va s’attaquer par la suite à son usine annoncée à Berlin en Allemagne qui alimentera la demande du marché européen.