Daihatsu au salon de Tokyo 2020 : la voiture kei dans tous ses états

Le salon automobile de Tokyo 2020 sera donc l’occasion pour Daihatsu de confirmer sa suprématie dans le segment des petits modèles automobile tous segments confondus. En effet, si la marque arrivera avec 9 nouveautés sur son stand, sept de ses nouveautés sont des voitures ou camions kei.

Daihatsu Taft Concept, le plus en vue Considéré comme le premier multisegment léger au monde, ce concept représente un utilitaire qui arrivera sur les marchés avec des dimensions bien contenues (3,395 de long pour 1,475 mde large et 1,630 m de haut. Sous le capot, Daihatsu annonce un bloc turbocompressé essence de 660 cm3 à trois cylindres. Pour Daihatsu, Taft peut êtres utilisé pour des taches quotidiennes mais aussi pour les loisirs. La voiture est livrée avec un toit en verre généreux et un coffre à bagages plat et facile d’utilisation.

Daihatsu présentera aussi un autre concept du nom de Tanto Marvel Spider-Man Concept ou le Tanto Cross Field Concept équipé d’une galerie de toit qui cible les utilisateurs ayant un style de vie actif.

Le troisième concept personnalisé de Tanto est le plus étrange de tous, se nome Marvel Spider-Man, il rend hommage au super-héros. Daihatsu va attiré les regards par des concepts osés comme le Hijet Truck qui jouent les rôles d’un stand de café, d’un music-blaster et d’un overlander.