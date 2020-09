Nissan Micra : la prochaine génération sera développée par Renault

Dans son nouveau plan organisationnel de l’Alliance Renault-Nissan, le constructeur nippon va confier le développement de la prochain mini-citadine Micra au losange.

Lors de la présentation de son plan de relance, Nissan avait confié son intention de se concentrer sur les segments en vogue du moment comme les SUV et les véhicules électriques. On pensait donc résolu le temps de la Nissan Micra mais finalement le constructeur reconduira sa mini citadine pour une sixième génération.

En effet, c’est le nouveau numéro 2 de Nissan Ashwani Gupta qui l’a confirmé à l’occasion d’une interview accordée au journal français le Monde. Ce dernier explique que le développement de cette nouvelle génération de la Micra sera confié à Renault.

« il s’agit d’un segment – les petites voitures – et d’une région – l’Europe – sur lesquels Renault est leader. Pour la prochaine génération de Micra, nous suivrons Renault, et nous demanderons à Renault de développer et de fabriquer la future Micra pour nous. Où sera-t-elle produite ? Quelle sera la stratégie industrielle ? La décision appartient à Renault », à ainsi expliqué le dirigeant.