Peugeot fête son 210 anniversaire

Le 26 septembre prochain Peugeot célébrera ses 210 ans d’existence. Pour cette grandiose occasion, la marque au Lyon dévoilera un nouveau logo dédié aux 210ème anniversaire de la Marque.

Pour la même occasion, Peugeot annonce un événement digital exclusif qui sera organisé le 24 Septembre. Destiné à la presse, Cet évènement sera aussi l’occasion pour la marque de présenter la Peugeot 508 Sport Engineerd. Aussi, Peugeot invite les amoureux de la marque à partager leurs meilleurs souvenirs avec la marque accompagnés des hashtag #MyPeugeotMoment et #210YearsWithPeugeot en postant les plus beaux souvenirs avec Peugeot sur les réseaux sociaux.

Enfin et jusqu’au 26 septembre, le public participera à l’élection, façon «Champions League», de la Peugeot la plus emblématique de ces deux derniers siècles. Il n’y aura qu’un seul vainqueur, celle qui aura reçu le plébiscite du public, la Peugeot ultime! A l’issue de ce concours, les équipes du Design Peugeot, emmenées par leur Directeur Matthias Hosann, travailleront sur une surprise qui sera dévoilée courant octobre et qui, à n’en pas douter, constituera une nouvelle pépite au creuset des 210ans d’existence de la marque.