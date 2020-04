Nouvelle Citroën C4 : lancement prévu en juin

Malgré les incertitudes du monde de l’automobile face à la pandémie de coronavirus, la marque aux chevrons via son patron vient de donner des informations sur la nouvelle Citroën C4 notamment la date de sa levée de voile.

On savait que le constructeur français lancera en cette année 2020 la nouvelle génération de sa berline compacte Citroën C4 mais on pensait que sa levée de voile allait être reportée face à la pandémie mondiale de coronavirus. Il est en rien apparemment puisque Vincent Cobée, Directeur Général de Citroën a révélé de nouvelles informations l’a concernant.

Le directeur général a en effet dévoilé le calendrier de lancement de la nouvelle C4 via un entretien vidéo en déclarant : « Elle va arriver en prise de commandes à partir de juin ; elle sera visible à partir de septembre ou octobre ». La levée de voile de cette nouvelle C4 ne devrait donc pas trop tarder.

En ce qui concerne le design de la nouvelle C4, Vincent Cobée a confirmé les rumeurs qui l’annonçait avec une esthétique moins consensuel que ce qui se fait chez la concurrence : « On va repousser le curseur pour faire un peu plus de Citroën, au sens de ‘prendre un problème et apporter une réponse décalée, plus humaine, plus innovante, plus confortable’. La nouvelle C4, ce sera cela. (…) Cela donne un véhicule qui lance une nouvelle identité de style. On va apporter, à mon avis, un œil très différent sur ce segment ».