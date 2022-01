Oppel Mokka : un rappel pour un problème d’essuie-glace

La nouvelle génération de l’Opel Mokka fait déjà objet de rappel et ceci pour une potentielle défaillance des essuie-glaces du véhicule. Plusieurs milliers de clients du SUV vont devoir se rendre chez le concessionnaire.

Opel qui fait désormais partie du groupe Stellantis, a dévoilé l’année passée la nouvelle génération du SUV Mokka. Ce dernier a été entièrement revu avec des lignes sportives et se reposant notamment sur la plateforme CMP Du groupe PSA qui équipe le nouveau Peugeot 2008.

Aujourd’hui, ce nouveau Opel Mokka fait objet de rappel pour un problème identifié lié au fonctionnement des essuie-glaces avant. En effet, ces dernières ne fonctionnent plus correctement quand la température descend sous la barre de 3° C. Par exemple, à l’arrêt ils cesseront de fonctionner et pour re-fonctionner il faudra couper et redémarrer le véhicule ou alors dépasser les 10 km/h.

Les modèles concernés sont ceux produits entre le 16 février et le 23 juillet 2021 sur toutes les motorisations. Opel a déjà commencé la prise de contact avec ses clients.