Ouverture à la circulation automobile du tronçon routier El-Hamdania-Médéa

Le tronçon routier El-Hamdania-Médéa a été ouvert, mercredi à la circulation automobile, dans les deux directions, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali.

Ce tronçon, d’un linéaire de 7 km, est la dernière section de l’autoroute Nord-Sud, reliant le Nord du pays aux régions du Sud, qui était encore en chantier, alors que les autres sections s’étendant sur plus de 46 km entre El-Hamdania et Berrouaghia, avaient été mis en exploitations au cours des deux dernières années.

L’ouverture, aujourd’hui, à la circulation de cette section met, ainsi, un terme à la longue attente des usagers de l’autoroute Nord-Sud et marque la fin des désagréments engendrés par les travaux menés au niveau de cette section d’autoroute.



Son entrée en exploitation constitue un « grand acquis, aussi bien pour la wilaya de Médéa que l’ensemble des régions desservies par cette autoroute », a indiqué Farouk Chiali, en marge de cette cérémonie, mettant en exergue « la portée stratégique » de cette infrastructure routière, appelée à « contribuer à l’essor économique, social et touristique de la wilaya et d’autres régions du pays ».