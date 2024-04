Porsche dévoile le Cayenne GTS

Le constructeur allemand complèle la gamme de son Porsche Cayenne restylé récemment en dévoilant une version GTS qui mis en avant le châssis et le plaisir de conduite.

Porsche a lancé récemment le restylage de son SUV phare Cayenne, avec une version GT non commercialisée en Europe. Pour y remédier et satisfaire les clients européens, le constructeur allemand dévoile la version GTS, aussi bien en version normale que Coupé. Sans surprise cette version repreend des éléments du Cayenne GT notamment le bloc V8 biturbo, et optimise les réglages de son châssis.

Ce nouveau Cayenne GTS adopte un design plus sportif grâce à un bouclier aux prises d’air redessinées, des optiques avant et arrière assombries et des jantes RS Spyder de 21 pouces spécifiques tandis que différents éléments de carrosserie comme les élargissements d’ailes, sont en noir brillant. A noter également le traditionnel badge GTS noir sur les flancs et la poupe, et les sorties d’échappement qui ne sont plus en noires mais bronze foncé.

L’habitacle quant à lui se distingue par la présence en série du volant sport GT, un habillage en Race-Tex et des sièges aux supports latéraux renforcés, dont le client pourra opter pour deux packs spécifiques à la version GTS adoptant la couleur Carmine Red ou Slate Grey Neo. La version GTS se distingue également par son châssis avec une suspension pneumatique adaptative de série est abaissée de 10 mm et intègre le système Porsche Active Suspension Management (PASM) et le système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) repris de la Turbo GT