Hyundai relance l’usine Sovac en Algérie pour y produire des véhicules

L’industrie automobile algérienne se redynamise avec le retour de la production locale, grâce à Hyundai. Le constructeur sud-coréen investit dans la relance de l’ex-usine Sovac à Sidi Khettab, autrefois dédiée à Volkswagen, pour en faire un site de production moderne.

Avec un investissement de 400 millions de dollars, le projet est porté par Hyundai Motors Manufacturing Algeria et le groupe omanais Bahwan. Il prévoit la fabrication locale de modèles Hyundai variés : SUV, utilitaires, berlines et citadines, avec une ouverture vers les véhicules électriques à long terme. La mise sur le marché des premiers modèles est attendue dès 2026.

Cette initiative entre dans le cadre de la nouvelle politique industrielle algérienne, avec des règles mises en place depuis 2022 pour encadrer l’activité automobile. Hyundai a déjà obtenu l’agrément préliminaire pour la production, et le projet s’aligne sur les priorités d’investissement fixées par les autorités algériennes.

En plus de relancer une usine emblématique, le projet vise à stimuler l’emploi local et structurer un véritable écosystème automobile, marquant un tournant important pour le secteur en Algérie et en Afrique du Nord.