Renault Algérie offre 12 véhicules à usage pédagogique au Ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels

Renault Algérie a procédé la semaine passée à la remise de 12 véhicules de marque Renault et Dacia dans son showroom de Chéraga, et ceci dans le cadre d’un don fait par l’entreprise au Ministère algérien de la Formation et de l’enseignement Professionnels.

Renault Algérie intensifie plus que jamais son engagement RSE (Responsabilité Sociétale en Entreprise), avec récemment la remise de 12 véhicules de technologie récente et non destinés à la vente, au Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels.

La remise de ces 12 véhicules de marque Renault et Dacia s’est tenu au showroom de Cheraga ou Monsieur Yahia KHELOUT, Directeur Qualité Client de Renault Algérie et Monsieur Salim EL HASSAR, Directeur de Renault Algérie Académie ont accueilli Monsieur Mourad NACIB, Directeur de la Formation continue et des relations intersectorielles, Monsieur Hakim IZROUG, Directeur de Développement et de la Planification et Madame H.ALLOUACHE Sous Directrice des Relations intersectorielles, et échanger notamment sur la volonté commune de consolider cette belle collaboration.

Les 12 véhicules offerts par Renault Algérie seront mis à disposition de 12 établissements de formation professionnels se situant à Alger et Médéa. Via ce support, Renault Algérie contribue clairement au perfectionnement des formateurs du secteur de la formation professionnelle, sur les technologies développées par Renault Algérie, mais aussi, à l’amélioration des ateliers pratiques dans les spécialités de mécanique automobile.