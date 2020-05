Renault Clio Hybride E-Tech : le losange lance la « Première Edition »

Le constructeur français annonce le lancement de sa nouvelle Renault Clio Hybride E-Tech via une série spéciale baptisée subtilement « Première Edition ».

Dévoilée en janvier et disponible à la commande depuis le mois de mars, la nouvelle Renault Clio Hybride E-Tech vient d’être lancée via une série spéciale baptisée « Première Edition ». Esthétiquement, cette série spéciale se distingue par des jantes alliage 16 pouces, des rétroviseurs extérieurs noir brillant et ses arrière surteintées.

Cette Clio Hybride Première Edition se positionne dans le cœur de la gamme. Elle est richement équipée avec notamment de série les feux Full LED, le régulateur/limiteur de vitesse, la climatisation automatique ou encore un combiné d’instrument de 7 pouces, du système multimédia Easy Link avec écran de 9,3 pouces..etc.

Sous le capot, cette série spéciale « Première Edition » n’adopte pas de modifications ou on retrouve toujours un un bloc essence 1.6 litre et deux moteurs électriques pour une puissance totale de 140 ch.