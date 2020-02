Renault dévoile la Mégane restylée

La marque au losange nous dévoile le restylage de mi-carrière de sa compacte Renault Mégane. Cette dernière reçoit de nouvelles technologies et une motorisation hybride rechargeable inédite. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Présentée en 2015, l’actuelle génération de la Renault Mégane reçoit un restylage de mi-carrière. Comme la plupart des retylages, le design n’évolue que de peu avec seulement un bouclier redessiné, une calandre légèrement retouchée et des feux arrière adoptant un nouveau dessin. La voiture reçoit également des projecteurs avant intégrant le LED Pure Vision et des nouvelles jantes de 16 à 18 pouces selon les options.

L’habitacle également n’évolue guère si ce n’est de nouveaux écrans de 9.3 pouces annoncés par Renault et 10,2 pouces pour le tableau de bord. On notera également la modernisation des commandes de la console centrale et celles de la climatisation.

Les grandes nouveautés de ce restylage concernent donc les équipements et les motorisations. La Mégane restylée reçoit notamment le nouveau système multimédia « Easy Link », la connectivité 2.0 permettant une connectivité à distance et les nouvelles aides à la conduite « Easy Drive ». Parmi les aides, on notera l’arrivée de l’assistant « Autoroute et Trafic » qui est une fonction de conduite semi-autonome de niveau 2.

Sous le capot, on retrouve du classique avec en Essence un 1.3L TCe toujours disponible en 115 (BVM6), 140 (BVM6 ou EDC7) et 160 ch (EDC7). En diesel l’offre est composée du bloc Blue dCi, avec 95 et 115 ch. A noter la grande arrivée de la motorisation hybride rechargeable E-Tech Plug-in. Elle associe le bloc quatre cylindres 1.6L essence et deux moteurs électriques pour une puissance totale de 160 ch. Une batterie de 9,8 kWh est également présente pour une autonomie 100 % électrique de 50 km.

Enfin, la Renault Mégane restylée sera commercialisée en été 2020.