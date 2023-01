Renault lancera un concept de la Twingo conçu par l’intelligence artificielle

A l’occasion des 30 ans de la Renault Twingo, le constructeur au losange ouvre accès au public pour concevoir un concept-car qu’il réalisera par la suite. Il suffit ainsi de trouver les bons mots-clés.

Pour célébrer les 30 ans de sa Twingo, Renault prévoit de faire concevoir un concept-car par son public. Et ceci en profitant des technologies avancées, notamment grâce aux outils capables de générer des textes et des images sur la base de l’intelligence artificielle.

Ainsi, le losange invite le public, du 1er février au 31 mars 2023, de concevoir un concept-car de la Twingo basé sur des outils de l’intelligence artificielle comme : Midjourney, Stable Diffusion et Dall-E. Il ne sera donc pas nécessaire de savoir dessiner ou concevoir, et suffira d’avoir le concept le plus original possible.