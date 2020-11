Renault lève le voile sur le Trafic restylé

Après une première image teaser, le constructeur français dévoile le restylage de mi-carrière de son utilitaire Renault Trafic dans ses versions Combi et SpaceClass. Ce dernier adopte d’importantes évolutions avec notamment une face avant redessinée et une planche de bord inédite.

Lancé en 2014, la troisième génération du Renault Trafic passe par la case restylage de mi-carrière. Dans un premier lieu le losange dévoile les versions destinées au transport de personnes et non utilitaires à savoir donc la version Combi et la version SpaceClass.

Ce restylage est digne d’une nouvelle génération vu les importantes évolutions qu’il adopte. En effet, le Trafic est équipé d’une face entièrement revu avec désormais plus de robustesse et de finesse grâce à son capot horizontal, une grille de calandre droite et des optiques qui remontent vers le pare-brise. L’utilitaire s’offre également une signature lumineuse en forme de C et des optiques full LED ainsi qu’une nouvelle couleur Rouge Carmin.

L’habitacle n’est pas en reste, puisque toute la planche de bord est entièrement redessinée, avec plus d’élégance portée par un dessin léger et un grand bandeau décoratif horizontal. L’écran tactile quant à lui passe de 7 à 8 pouces. La connectivité est également mise à jour grâce au système Renault Easy Link. Le Trafic restylé fait le plein d’équipements avec notamment l’arrivée inédite du régulateur de vitesse adaptatif, du freinage d’urgence actif et surveillance des angles morts.

Le Trafic restylé adopte sous le capot, on retrouve le bloc diesel dCi 110 à boite manuelle, le nouveau dCi 150 ch, à la place du 145 ch, et le puissant 170 ch est reconduit avec la boite automatique EDC. Enfin, le trafic restylé sera commercialisé en mars 2021.