Toyota : Un rappel mondial touche désormais 5,84 millions de voitures

Le constructeur nippon vient d’annoncer que le vaste rappel lancé concernant la pompe à carburant à pratiquement doublé et concernerait désormais plus de 5 millions de véhicules dans le monde.

Toyota avait lancé une gigantesque campagne de rappel concernant 3,2 millions de véhicules dans le monde pour un dysfonctionnement de la pompe à carburant pouvant causer un arrêt spontané du moteur. Et malheureusement pour le constructeur japonais ce rappel est encore plus gros que prévu.

En effet, Toyota qui n’a toujours pas détecté l’origine de ce dysfonctionnement et a annoncé que le rappel est plus grand que prévu avec un chiffre annoncé désormais à 5,84 millions de voitures dans le monde. La plus grande partie de ce rappel est basée aux Etats-Unis mais certains véhicules dans d’autres marchés sont également touchés.