Renault prépare son retour sur le marché algérien avec une nouvelle gamme de modèles

En attendant l’agrément des autorités algériennes, Renault a dévoilé les modèles qu’il compte commercialiser en Algérie. Selon Hichem Nacer Bey, directeur de Renault Algérie, la Symbol ne sera plus proposée, remplacée par de nouveaux modèles comme la Dacia Stepway, la Mégane berline, le Captur, le Duster, la Logan et le Master.

Si l’entreprise obtient l’autorisation, elle prévoit de relancer son activité de concessionnaire et d’assemblage, sans préciser encore les modèles qui seront fabriqués en premier localement.

Renault, qui dominait autrefois le marché algérien, a cessé la commercialisation de ses véhicules en 2020 après la suppression des avantages fiscaux pour les usines de montage. Son site de Oued Tlelat, près d’Oran, a depuis été mis à l’arrêt.

Avec la nouvelle réglementation de 2022, l’Algérie a rouvert son marché à l’importation et à l’assemblage automobile. Fiat a été le premier à relancer son usine à Tafraoui et à commercialiser trois modèles. D’autres constructeurs comme Geely et Chery ont également obtenu des agréments, mais leurs projets peinent encore à aboutir.