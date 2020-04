Renault Trafic : Le restylage arrivera en 2021

Sept ans après le lancement de l’actuelle version, l’utilitaire Renault Trafic accueillera un sérieux restylage l’année prochaine. Il adoptera des optiques plus acérées et devrait aussi moderniser sa planche de bord.

Le futur Renault Trafic à fait objet d’un dépôt de nouveaux brevets révélés par le site Autoweek qui nous montre un Trafic arborant un nouveau design extérieur avec des optiques moins volumineux. L’on constate aussi que la calandre et le logo prennent une forme plus verticale et les prises d’air sont affinées.

Globalement, le Renault Trafic reprend les principaux codes esthétiques des nouvelles Renault lancées ses dernières années, notamment le dernier Kangoo présenté il y a quelques mois.

Même si pour le moment nous n’avons pas de détails concernant l’intérieur du Trafic, nous pouvons croire que la marque au losange soignera certainement sa nouvelle planche de bord et mettre un accent particulier la qualité perçue et la dotation en matière d’équipements et d’aides à la conduite.