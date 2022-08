Salon de Genève 2023 : annulé et délocalisé au Qatar

A l’instar des trois dernières versions, le salon automobile de Genève ne se déroulera pas non plus en 2023. Toutefois, ce mondial sera délocalisé au Qatar au mois de novembre 2023.

Comme vous le savez, le salon automobile de Genève a été annulé en mars 2020, avec la pandémie mondiale de Covid-19. Il a ensuite également été annulé les deux éditions suivantes par précautions concernant l’expansion de la pandémie.

Alors qu’on s’attendait tous à un retour de ce célèbre salon pour son édition 2023, on y apprend via un communiqué surprise des organisateurs que cette édition 2023 n’aura finalement pas lieu. La raison officielle évoquée est toujours la crise sanitaire puisqu’avec l’hiver la pandémie enregistre ses pics de contaminations.

Pour pallier a cette annulation, les organisateurs du salon de Genève ont décidé de délocaliser ce grand évènement au Qatar et qui se déroulera au mois de novembre 2023. Le premier « Geneva International Motor Show Qatar » doit en effet se dérouler à Doha, dans plusieurs lieux de la ville, et promet aux visiteurs de vivre de « nombreuses expériences de conduite uniques et spectaculaires ».