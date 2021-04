Salon de Shanghai 2021 : Ford dévoilera son nouveau SUV Evos

A l’occasion du salon de l’automobile de Shanghai de 2021, le constructeur américain dévoilera son nouveau SUV Ford Evos. Ce dernier pourrait être le remplaçant de la Mondeo en Europe.

Ford dévoilera au salon automobile de Shanghai 2021 son nouveau Evos. Il s’agit d’un crossover adoptant une ligne de toit plongeante et se distingue comme le premier modèle à adopter le nouveau langage stylistique du constructeur américain baptisé « Progressive Energy in Strength » et porté par des phares étroits reliés par une bande lumineuse.

A l’instar du design extérieur, l’habitacle du Ford Evos est également modernisé et se distingue par la présence d’un tableau de bord accueillant un immense écran de 1,1 mètre de large combinant un compteur numérique de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 27 pouces pour le système d’infodivertissement.

Le Ford Evos sera destiné dans un premier temps au marché chinois, et pourrait débarquer sur d’autres marchés notamment en Europe ou il pourrait prendre la succession de la Ford Mondeo.