Salon de Shanghai 2021 : Honda dévoile un concept de SUV électrique

Le constructeur japonais dévoile au salon de l’automobile de Shanghai, son nouveau concept de SUV familial 100 % électrique. Baptisé Honda e:Prototype, ce modèle proche de la production semble préfigurer une version zéro émission du Honda HR-V.

Ce nouveau concept semble d’ailleurs s’inspirer du Honda HR-V et embarques en plus des optiques LED s’étirant sur la largeur de la proue et de la poupe. Ce probable HR-V électrique pourrait débarquer du coup sur le marché européen, contrairement à la version hybride rechargeable proposée uniquement qu’en Chine.