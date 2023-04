Smart #3 : le design intérieur et extérieur dévoilés

Après différentes images dévoilant son design extérieur depuis plusieurs mois, c’est désormais l’intérieur de la future Smart #3 de se dévoiler mais avec toujours peu d’informations divulguées par la marque.

La Smart #3 sera dévoilée au salon de Shanghai ce mardi 18 avril, mais les lignes de ce nouveau crossover électriques sont déjà connues. A quelques heures de son lancement, certains éléments de ce modèle sont connus.

On apprend que le véhicule sera équipé d’un écran tactile de 12,8 pouces, d’un toit panoramique, d’un système audio Beats à 13 haut-parleurs et qu’il sera proposé dans de nouvelles teintes : Orange Photon et Bleu Matte.

A l’instar de l’extérieur, l’intérieur a été également dévoilé, ou on découvre un grand écran central, petit affichage face au conducteur, aérateurs latéraux disposés en largeur et une imposante console centrale. Pour le moment Smart ne dévoile pas ls caractéristique techniques de ce crossover électrique.