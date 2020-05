SOVAC Algérie: Extension de la Garantie dans l’ensemble du réseau SAV

Sovac Algérie annonce une extension de garantie de 3 mois pour tous ses clients pour qui la garantie expire entre le 1er Mars et le 31 Mai 2020.

En raison des circonstances actuelles engendrées par la pandémie du COVID‐19 et le confinement, la direction du Service Après Vente de Sovac Algérie (toutes marques confondues : Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Seat, Audi, Škoda et Porsche), a décidé l’extension de garantie de 3 mois pour tous ses clients pour qui la garantie expire entre le 1er Mars et le 31 Mai 2020.



Il a été en effet constaté que plusieurs clients ont été affectés par cette situation et ils ne pouvaient pas se rendre dans les ateliers du réseau SOVAC pour signaler leurs plaintes ou réparer leurs véhicules, en raison du confinement qui a été instauré par les autorités publiques.



Cette extension exceptionnelle est valable trois (03) mois après l’expiration de la période de garantie contractuelle de trois ans qui lie le client à sa marque.



Par ailleurs, la Direction SAV de Sovac Algérie rassure ses clients que des mesures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection des véhicules après réception et avant restitution aux clients, sont prises dans les ateliers pour protéger les propriétaires des risques du Covid 19.