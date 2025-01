Sports mécaniques : une cinquantaine de participants au Rallye National Touristique à El Meniaa

Quarante-neuf participants provenant de 14 wilayas prennent part à la 8e édition du Rallye National Touristique (Auto, Moto, et Parapente), organisé dans la wilaya d’El Meniaa. Cet événement se déroule à l’hippodrome de Hassi El Abeid, situé dans la commune de Hassi El-Gara, à 3 km au nord du chef-lieu de la wilaya, ont indiqué les organisateurs ce vendredi.

Lors du lancement de cette compétition sportive, organisée par le club « Al-Gazelle Assahraoui » pour les sports mécaniques en coordination avec la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) et la direction locale des sports, le wali d’El Meniaa, Mokhtar Benmalek, a mis en avant l’importance de cet événement. Il a souligné qu’il constitue une opportunité unique de promouvoir le tourisme saharien, de valoriser les coutumes et traditions locales, et de faire découvrir les destinations et circuits touristiques traversés par les concurrents au cours du rallye.

Le président du club « Al-Gazelle Assahraoui » a précisé que les participants, venus de plusieurs wilayas, s’engagent dans un programme riche. Celui-ci inclut notamment une course de moto sur l’hippodrome de Hassi El Abeid, tandis que la dernière journée sera dédiée à une course de véhicules tout-terrain sur un parcours de 140 km à travers les vastes étendues désertiques d’El Meniaa.

Se déroulant du 23 au 25 janvier, ce rallye touristique national s’inscrit dans le cadre des activités organisées par la wilaya d’El Meniaa. Il offre également une opportunité de renforcer le tourisme dans le sud algérien, particulièrement pendant la saison du tourisme saharien, comme l’ont affirmé les organisateurs.