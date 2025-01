Airbags Takata : Citroën étend son rappel en France et en Europe

Citroën étend son rappel des véhicules C3 et DS3 produits entre 2009 et 2017 pour remplacer les airbags défectueux Takata.

Initialement lancé dans le sud de l’Europe (France, Espagne, Italie, Portugal), le rappel s’étend au nord de la France et à plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne, la Suisse, et l’Irlande. Plus de 869.000 véhicules sont concernés, dont 400.000 en France.

Contrairement à la première campagne « Stop Drive », les véhicules ne seront pas immobilisés en attendant leur réparation. Les rappels seront échelonnés jusqu’en juin, en fonction de l’ancienneté des véhicules et de la disponibilité des pièces.



Stellantis précise que la priorité est donnée aux modèles les plus anciens dans les zones à moindre risque, et assure avoir déjà réparé plus de 94 % des véhicules concernés dans le sud de l’Europe.