Stellantis : Zineb Ghout à la tête de Peugeot France

Le Groupe Stellantis vient de nommer à la tête de Peugeot France, Zineb Ghout, elle succédera dès la mi-août prochain à Christophe Prévost, appelé à assurer d’autres fonctions au sein du même groupe automobile.

Avec pas moins de 20 ans d’expérience dans le monde automobile notamment chez Renault ou elle a occupé des postes stratégiques et opérationnelles dans plusieurs pays comme la France, l’Espagne, le Portugal et notamment en Algérie au sein de la filiale du losange en tant que directrice marketing, Zineb Ghout rejoint officiellement le Groupe Stellantis, elle vient d’être installée à la tête de Peugeot France.



Le patron de Stellantis, Carlos Tavares qui opère depuis quelques mois des changements au sein du top management du Groupe choisi Zineb Ghout pour remplacer Christophe Prevost. Pur produit de Renault, la nouvelle patronne de Peugeot France se dit fière de son parcours et encore plus de sa nouvelle nomination.



Dans un post publié sur Linkedin, Zineb Ghout a tenu à remercier ses anciens collègues de Renault « Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude et profond respect ».



Elle dira aussi, « Après 20 ans de carrière et de nombreuses étapes professionnelles, je quitte une famille pour une autre, je quitte des défis pour d’autres. Je rejoins Stellantis et déjà merci à celles et ceux qui m’accordent, alors que je n’ai pas encore commencé, leur confiance. Sachez que je suis extrêmement fière et motivée de rejoindre les équipes et le réseau de la marque Peugeot pour relever ensemble les challenges qui s’offriront à nous ».



Le directeur de Stellantis France, Christophe Musy, se félicite de la nomination de Zineb Ghout, il dira que c’est « un vrai atout pour la marque Peugeot au moment ou le Groupe est en plein offensive commerciale entamée il y a déjà quelques semaines ».