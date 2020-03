Subaru lance la Final Edition sur son coupé BRZ

Le constructeur japonais prépare probablement la fin de carrière de son coupé Subaru BRZ puisqu’il vient de lancer une série spéciale baptisée Final Edition dédiée spécialement pour le marché allemand.

Subaru prépare le lancement en Allemagne de la série spéciale Final Edition de son coupé BRZ. Ce dernier sera produit en seulement 100 exemplaires et embarquera des équipements exclusifs. Son arrivée en concessions allemandes est prévue pour le mois de juillet.

La marque japonaise publie pour l’instant une seule photo de sa série spéciale Finale Edition du coupé BRZ. La série spéciale embarquera des étriers peints en rouge, des amortisseurs Sach plus fermes et des jantes de 17 pouces. Enfin, cette série spéciale sera produite à 100 exemplaires et sera disponible en Allemagne à partir du mois de Juillet prochain.