Kia travaille sur de nouveaux modèles électriques abordables

Le groupe constructeur coréen Kia-Hyundai, travaille sur le développement de petits véhicules 100 % électriques avec un prix abordable, contrairement à ce qui se fait sur sa gamme actuelle.

Kia compte déjà dans son catalogue plusieurs modèles électriques, mais des modèles électriques qui restent chers, avec comme véhicule le plus abordable, la Kia e-Soul qui démarre à plus de 41 000 euros, et qui peut dépasser les 80 000 euros pour le SUV EV9.

Pour proposer d’autres alternatives, le constructeur coréen, développe des modèles plus petits et plus abordables, comme l’arrivée de ce nouveau Concept EV3 dévoilé hier qui préfigure l’arrivée d’un modèle compact destiné à remplacer le Soul. Selon le média Autocar, Kia prépare également un EV2 pour 2026, qui sera un petit crossover urbain, et qui s’afficherait à un prix inférieur à 30 000 euros.

Selon Autocar, le constructeur coréen pourrait également pencher pour un EV1, encore plus petit et plus abordable, qui pourrait s’afficher à moins de 25 000 euros.