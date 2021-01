Tesla : un rappel de 158 000 voitures pour un problème d’écran tactile

Le géant américain de voitures électriques s’est vu imposé par l’agence américaine pour la sécurité un rappel de 158 000 voitures aux Etats Unis et ceci pour une défaillance concernant l’écran tactile.

La NHTSA (agence américaine pour la sécurité routière) vient d’annoncer que le système de contrôle multimédia des Tesla Model S et Model X pourrait être défectueux et potentiellement porter atteinte à la sécurité de l’utilisateur. Le rappel concerne 158 000 Model S et X fabriqués avant mars 2018.

« Lors de notre examen des données, Tesla a confirmé que toutes les unités tomberont inévitablement en panne étant donné la capacité de stockage limitée du dispositif de mémoire », a ainsi communiqué la NHTSA précisant que les éventuelles défaillances des écrans tactiles peuvent poser un problème de sécurité important notamment la perte des images des caméras de recul.