Dacia annonce l’arrivée prochaine d’un grand SUV, le Bigster

Dacia annonce l’arrivée prochaine d’un tout nouveau SUV plus grand que le Duster, un 7 places qui portera le nom de « Bigster » et va créer pour l’occasion une « Business Unit » spécifique avec Lada l’autre marque du groupe Renault.

La marque low cost du groupe Renault prend du galon et va sans doute se débarrasser de ce titre « low cost » en lançant des modèles modernisés et variés sur d’autres segments comme annoncé sur le plan Renaultuion.

On a en effet appris, que Dacia va se retrouver dans une Business Unit avec Lada en se partageant la plateforme CMF-B de la Renault Clio 5. Cette plateforme servira à Dacia pour le lancement prochain d’un modèle sur le segment C qui sera donc placé au-dessus du Duster et qui portera le nom de Bigster.

La stratégie de Dacia, est donc d’utiliser une plateforme du segment B pour gagner en coûts et maximiser les volumes pour proposer un modèle du segment C. Le Bigster Concept sera un véhicule mesurant 4,6 mètres de long ce qui fait de lui le plus grand modèle du catalogue mais avec un prix abordable. Affaire à suivre.