Tesla rappelle 1,6 million de véhicules en Chine

Le géant mondial des voitures électriques, va procéder au rappel de 1,6 millions de véhicules en chine pour une mise à jour d’un logiciel qui comporte des défauts pour la conduite assistée et le verrouillage des portes des véhicules Tesla, comme l’a indiqué dans un communiqué l’autorité de régulation des marchés.

Nouveau coup dur pour Tesla, après une vaste campagne de rappel en décembre de deux millions de véhicules aux Etats-Unis, le géant mondial des véhicules électriques est de nouveau touché par un nouveau rappel, qui concerne cette fois l’empire du milieu avec un total de 1,6 million de véhicules concernés.

Dans le détail, le régulateur des marchés chinois a indiqué via un communiqué que le rappel concerne deux lots de voitures produites entre 2014 et 2023 et comprend des Model S, Model X, Model Y et Model 3. Le communiqué précise également que la mise à jour du logiciel pourra se faire à distance.