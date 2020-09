Total Lubrifiants : Le design des bidons évolue

Total Lubrifiants vient d’annoncer une évolution significative du design de ses bidons procurant de nouvelles couleurs et plus d’ergonomie. Désormais, les huiles TOTAL et ELF seront proposés dans des bidons relookés en parfaite concordance avec l’ambition du Groupe de devenir la major de l’énergie responsable.

Dans le détail, le communiqué de Total indique que les »nouveaux bidons (TOTAL et ELF) évoluent ! Plus pratiques, plus lisibles et avec un souci du détail qui met en avant l’excellence du produit au service du consommateur ». Jouant sur la couleur, les produits du groupe sont organisés par leur niveau de qualité (Platinum, Argent et Bronze) en plus de la présence d’une étiquette qui aide à affiner la recherche du client notamment par la présence d’un QR code permettant de vérifier instantanément l’authenticité du produit.

Coté design et fonctionnalité, les nouveaux bidons de Total Lubrifiants proposent un nouveau bouchon facilitant le remplissage du carter d’huile lors des opérations de vidanges et d’appoints.

Enfin, il est indiqué que les nouveaux bidons TOTAL et ELF seront progressivement déployés sur le marché Algérien .