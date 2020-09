La future Nissan Z sera équipée d’une boite à vitesses manuelle

La future Nissan Z, disposera d’un bloc V6 et surtout sera équipée d’une boite de vitesses manuelle comme vient de le confirmer une courte vidéo teaser dévoilée par le constructeur japonais.

Via une courte vidéo teaser autour de la future Nissan Z, on entend le bruit du moteur V6 qui équipera la voiture mais également, on a eu confirmation qu’elle sera équipée de la boite de vitesses manuelle Z Proto. On y voit également sur la vidéo un frein à main mécanique et quelques types de jantes.

Pour rappel, la nouvelle Nissan Z, s’inspirera clairement des anciennes générations adoptant une ligne rappelant clairement la 240Z, et des feux arrière qui devraient être une interprétation moderne de ceux de la 300ZX. Nissan levera le voile sur cette Z Proto le 16 septembre prochain dans une version de concept car tandis que la version de série sera lancée à la fin de l’année 2020.