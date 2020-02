Toyota Aygo : la nouvelle génération sera hybride

Toyota collaborait jusqu’ici avec le groupe PSA pour le partage technique des petites citadines compacte. En effet, les Peugeot 108 et Citroën C1 adopte la même technologie et le même intérieur que l’Aygo. Mais Toyota veut changer de stratégie pour la nouvelle génération de la compacte et PSA a décidé de ne pas renouveler les générations actuelles de ses mini-citadines.

En effet, le constructeur japonais pense déjà à la prochaine génération de l’Aygo. Une prochaine génération qui ne tentera pas l’électrique mais sera proposée en motorisation hybride. La technologie ce futur moteur se rapprochera de celui des actuelles Yaris. Affaire à suivre.