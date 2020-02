Mobilité urbaine : Citroën lancera un nouveau véhicule de série

La marque aux chevrons souhaite lancer cette fin du mois un petit véhicule dont le but serait selon Citroën de rendre la mobilité électrique accessible à tous. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Le constructeur français nous donne rendez-vous pour le 27 février prochain pour dévoiler officiellement un nouveau véhicule dont le but est de « rendre la mobilité électrique accessible à tous ». Ce véhicule en question devrait être sauf surprise un engin électrique inédit en forme de quadricycle lourd électrique et dont l’Age minimal pour le conduire serait de 16 ans.

Ce prochain véhicule s’inspirera du concept-car Ami One dévoilé l’année passée. Ce concept pour rappel mesurait 2,50 mètres de longueur et peut embarquer deux personnes à bord avec une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 100 km.

A l’instar d’autres grands constructeurs, ce véhicule devrait servir comme partie des flottes d’auto partage par le service de mobilité du groupe PSA, à savoir Free 2 Move. Rendez-vous ce 27 février pour découvrir l’engin.