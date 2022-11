Toyota dévoile la nouvelle génération de la Prius

A l’occasion du salon automobile de Los Angeles, Toyota dévoile la toute nouvelle génération de sa Prius. Cette dernière sera uniquement commercialisée en hybride rechargeable avec une puissance de 223 ch et une autonomie tout électrique de 100 km.

Le constructeur japonais lève le voile sur la nouvelle et cinquième génération de sa Prius. Une nouvelle génération qui adopte une carrosserie bien plus agressive que la précédente génération avec notamment ses lignes aérodynamiques.

Basée sur la plateforme TNGA du constructeur, la Toyota Prius devient plus courte de 4,6 cm, et plus basse de 5 cm mais plus large de 2,2 cm. L’empattement augmente aussi de 5 CM. On notera également, ses phares pointus et un bandeau lumineux à l’arrière.

Coté habitacle, la nouvelle Prius se distingue par un tableau de bord à trois ans baptisé Island Architecture. Derrière le volant, vous trouverez un groupe de compteurs monté très haut et, au sommet de la console centrale, un imposant module multimédia.

Sous le capot, sur le modèle destiné en Europe, un groupe motopropulseur hybride rechargeable, avec un moteur à essence 2 litres de 148 ch associé à un moteur électrique de 160 ch, pour une puissance totale de 223 ch. On retrouve également batterie placée sous le siège d’une capacité de 13,6 kWh, qui offre jusqu’à 100 km d’autonomie.