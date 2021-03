Dacia dévoile les tarifs de sa citadine électrique Spring

Le constructeur low-cost du groupe Renault dévoile la tarification pour le marché européen de sa citadine Dacia Spring, et est sans surprise la voiture électrique est la moins chère du marché.

Malgré une montée en gamme de plus en plus évidente, Dacia demeure le constructeur low-cost du groupe Renault et propose toujours des véhicules robustes et solides à moindres couts. C’est le cas de la citadine électrique Dacia Spring qui devient sans surprise l’électrique la moins chère du marché.

La Dacia Spring qui est basée pour rappel sur la Renault City K-ZE, sera commercialisée avec un prix à partir de 16 990 euros pour la version entrée de gamme « Comfort », qui a le mérite de disposer tout de même de la climatisation, de feux de jour à LED et de jantes de 14 pouces.

Juste au-dessus de la version entrée de gamme, Dacia propose la version » Comfort Plus « avec le prix de 17 990 euros, ajoutant à ses équipements, un écran de navigation avec connexion smartphone, une caméra de recul, des accents orange et une roue de secours en acier.