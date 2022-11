Toyota marque automobile la plus forte au monde

Le constructeur japonais Toyota se distingue encore une fois comme marque automobile, la plus forte au monde devant Mercedes, Tesla et BMW, sur le classement publié par la société américaine de conseil en marques Interbrand.

Comme chaque à cette période, l’agence américaine Interbrand publie son top 100 des marques les plus fortes au monde dans le tous les domaines. Sans surprise, les géants mondiaux de la technologie qui dominent le classent à savoir Apple, Microsoft, Amazon, Google et Samsung.

Dans le secteur automobile, 15 marques ont pu intégrer ce top 100, et sans surprise, on retrouve à la première place des constructeurs automobiles, Toyota. La marque japonaise, occupe la sixième place avec une valeur marchande estimée à 59,76 milliards de dollars, soit 10 % de plus que l’année passée.

La deuxième marque automobile derrière Toyota est Mercedes, avec une belle huitième place au classement général. Tesla arrive troisième marque automobile avec sa douzième place et juste derrière BMW. Les autres marques automobiles figurant dans le top 100 sont, dans cet ordre, Honda, Hyundai, Audi, Volkswagen, Ford, Nissan, Kia, Land Rover et Mini.