Toyota présente deux nouveaux moteurs thermiques

Le géant constructeur japonais Toyota n’a pas encore oublié le moteur thermique, en dévoilant deux nouveaux blocs quatre cylindres dont la conception inédite devrait bousculer grandement la vague de l’électrification puisqu’ils pourront être alimentés en essence, e-fuel, biodiesel ou hydrogène !

Malgré la très forte transition électrique que connait le monde automobile, le japonais Toyota, envisage toujours de proposer des alternatives au tout électrique, en présentant deux nouveaux moteurs thermiques capables de fonctionner avec différents types de carburants tels que l’essence, le carburant synthétique (e-fuel), le biodiesel ou encore l’hydrogène.

La marque nippone a en effet, profité de son engagement en compétition avec des moteurs alimentés en hydrogène pour développer sa nouvelle génération de moteurs qui sont des blocs 4 cylindres de 1,5 et 2,0 l de cylindrées proposés avec une suralimentation via un turbocompresseur mais le plus petit existe également en version atmosphérique.

Ces deux moteurs sont également conçus pour être 10 à 20 % plus compacts, plus légers et développent moins de couple en raison d’une course plus courte. Cette nouvelle motorisation inédite pourrait apporter une vraie alternative crédible aux voitures électriques.