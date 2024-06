Après-vente automobile : saisie de plus de 1,9 million de pièces détachées pour des infractions

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, jeudi dans un communiqué, que ses services avaient procédé à la saisie de plus de 1,9 million de pièces détachées, suite à l’enregistrement de plusieurs infractions dans le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre la fraude menées auprès d’importateurs au niveau de cinq wilayas.

« Dans le cadre du contrôle de la conformité des pièces détachées automobiles aux spécifications et normes de qualité et du suivi de la structure des prix à l’importation, et dans le but de mettre un terme aux importateurs fictifs, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a mené des enquêtes au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Tipasa, Alger, Batna et Oum El Bouaghi, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale », précise le communiqué.

Ces enquêtes se sont soldées par la saisie de 1.972.041 unités de pièces détachées, d’une valeur de 1,674 milliard de DA et la fermeture d’un local commercial et de six entrepôts non déclarés, selon la même source.

Elles ont également permis de découvrir deux marques contrefaites, à savoir GRB (Oum El Bouaghi) et SM (Tizi Ouzou).

Ces interventions ont, par ailleurs, permis de déceler 25 infractions, liées notamment à la perturbation du marché, la détention d’un stock de produits dans le but d’entraîner une hausse injustifiée des prix et la détention de produits importés illégalement.

Cette affaire a été déférée à la Justice pour que les mesures légales qui s’imposent soient prises et que les pratiques illicites qui portent préjudice à l’économie nationale et mettent en danger la santé des citoyens soient réprimées, conclut le communiqué.