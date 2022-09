Transports : un portail électronique regroupant plus de 40 services avant fin 2022

Le ministre des Transport, Abdellah Moundji a annoncé, jeudi à Alger, le lancement, avant fin 2022, d’un portail électronique regroupant plus de 40 services publics assurés par les entreprises du secteurs dans différents modes de transport au profit des citoyens et des opérateurs économiques.

Dans une allocution à l’occasion du lancement de la plateforme numérique portuaire, M. Moundji a indiqué que le lancement du portail électronique du secteur entrait dans le cadre d’un vaste programme de numérisation initié par le secteur des Transports.

Le secteur des Transport œuvre, en coordination avec les responsables des entreprises concernées, à la concrétisation du projet de vente électronique des titres de voyage, a-t-il ajouté, relevant qu’il s’agit d’une action à même de « régler les problèmes de vente des billets constatés grâce aux vidéos des caméra de surveillance ».

Le projet en question, toujours en cours, porte sur la vente électronique des billets de voyage pour le transport aérien et maritime, a fait savoir le ministre, affirmant que son secteur s’était fixé pour objectif de dématérialiser l’opération à partir du 2e semestre 2023 avant de la généraliser à l’ensemble des moyens de transport.

Moundji a évoqué, par ailleurs, d’autres programmes de numérisation lancés dans le secteur, des projets qui portent, a-t-il détaillé, notamment sur le traitement des plaintes, et la gestion administrative et technique des services locaux et des entreprises par le moyen d’une connexion à une plateforme installée au niveau central. (APS)