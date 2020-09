PSA s’associe à Total pour le développement des batteries

Les deux géants groupes Peugeot-Citroën et Total viennent d’annoncer leur collaboration dans le développement et la fabrication de batteries pour l’industrie automobile. L’entreprise commune créée portera le nom de ACC ( Automotive Cells Company).

L’avenir de l’industrie automobile réside clairement dans le segment de l’électrique, un segment qui exige toutefois le développement de nouvelles technologies en termes de batteries intégrées. C’est pour cela que les constructeurs automobiles s’associent à d’autres géants pour le lancement de leurs propres batteries.

C’est le cas du groupe français PSA, qui vient d’annoncer la signature d’une nouvelle collaboration pour le lancement d’une nouvelle usine spécialisée dans le développement et la fabrication de batteries pour voitures. La nouvelle entité créée entre les deux parties porte le nom de Automotive Cells Company ( ACC).

L’objectif de la firme ACC est le lancement de la production de batteries dés 2023. Dans un premier temps, l’usine fournira les modèles des marques du groupe PSA (Citroën, DS, Peugeot et Opel, et les marques de son nouveau partenaire le groupe FCA). Ce partenariat permettra de combiner les atouts du Groupe PSA, connaissance du marché automobile et expérience de la fabrication en grande série, à l’expertise de Total/Saft en termes de recherche et développement et d’industrialisation.

« La construction d’un consortium européen de la batterie que nous appelions de nos vœux est aujourd’hui une réalité. Cette nouvelle étape s’inscrit en cohérence avec notre raison d’être : offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et abordable ». ACC fait progresser le Groupe PSA sur le chemin de sa neutralité carbone. » a ainsi déclaré Carlos Tavares PDG du groupe PSA.