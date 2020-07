Volkswagen ID.1 : une nouvelle citadine pour 2025

Selon les dernières rumeurs, le constructeur allemand va préparer le lancement d’une nouvelle citadine électrique et qui remplacera l’actuelle Volkswagen e-Up. Elle serait prévue pour 2025 et porterait le nom de ID.1.

Alors que Volkswagen livrera les premières commandes en septembre de sa citadine ID.3, le média anglais Car Magazine rapporte que le constructeur allemand va lancer également une nouvelle citadine électrique adoptant un gabarit plus petit que cette ID.3.

Selon les rumeurs, cette nouvelle citadine porterait le nom de code « e-Zzity » mais devrait être baptisée Volkswagen ID.1 à sa commercialisation. Elle adopterait plusieurs déclinaisons de carrosserie dont un crossover et un véhicule familial et bénéficierait d’un tarif plus abordable que l’ID.3.

Son tarif abordable s’expliquerait en partie par sa petite batterie lui procurant seulement 290 km d’autonomie. Enfin, elle devrait être lancée en 2023 en forme de concept puis en version de série aux environs de 2025.